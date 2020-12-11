В Воронежской области за корову, помявшую машину, ее хозяйка заплатит 80 тысяч рублей

Кое-где в селах впору ставить знак "Берегись коровы!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Острогожском районном суде вынесли решение по делу о необычном ДТП. В июне 2020 года в одном из населенных пунктов района корова вышла на дорогу и изрядно помяла проезжавшую машину. Хозяйка авто подала в суд.

В результате женщину, чья корова устроила аварию, признали виновной в ДТП. Она заплатит материальный ущерб в сумме 65200 рублей и еще 15006 рублей судебных расходов. В итоге общая сумма штрафа составила 80656 «целковых».

Гражданский иск закрыт, в то же время решение по штрафу от 10 декабря пока в законную силу не вступило.