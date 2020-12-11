В Воронеже водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

Девочку увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 11 декабря, в 7.40 в Коминтерновском районе у дома № 72 на улице Генерала Лизюкова случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным полиции, 35-летний водитель «Хендэ Солярис», ехавший со стороны Антонова-Овсеенко в направлении улицы Владимира Невского, сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по "зебре", светофора в этом месте нет.

Девочку отвезли в больницу. Она получила ушибы живота и головы. Полицейские выясняют, почему водитель, как положено, не затормозил перед "зеброй" и не убедился, что никто не переходит дорогу.