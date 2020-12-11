Воронежцы смогут передать ненужные лекарства бездомным, а просроченные - утилизировать по правилам

Просроченные лекарства нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воскресенье, 13 декабря, у центрального входа в парк «Алые паруса» пройдет экологическая акция, в ходе которой воронежцы смогут сдать ненужные книги и вещи тем, кто в них нуждается, а сломанную бытовую технику и отработавшие батарейки – на утилизацию. Организаторы мероприятия также сообщили, что будут принимать лекарства. Годные, но не нашедшие применения, волонтеры передадут в благотворительную организацию «Рассвет», которая помогает бездомным. Сюда часто попадают люди в критическом состоянии, поэтому постоянно требуются обезболивающие, перевязочные средства, антисептики, антибиотики и многое другое.

Если в вашей аптечке скопились просроченные лекарства, то их можно сдать на утилизацию. Выбрасывать таблетки и ампулы вместе с бытовым мусором нельзя, говорят экологи. А также напоминают о правилах рациональной аптечки:

Не покупайте больше лекарств, чем вам нужно

Несколько раз в год инспектируйте содержимое аптечки

Не используйте просроченные препараты, а также неопознанные лекарства, ампулы без маркировки.

Не выкидывайте упаковку и инструкцию к препарату: при необходимости в них можно найти очень важную информацию.

Храните сильнодействующие и специфические лекарства раздельно, чтобы исключить риск принять их по ошибке.

Акция пройдет 13 декабря с 11 до 13 часов у центрального входа в парк «Алые паруса».