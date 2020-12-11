За вырубку 54 живых деревьев жителю Воронежской области могут дать 7 лет тюрьмы

В Павловском районе на скамье подсудимых окажется 48-летний житель села Петровка, которого обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

В период с 5 по 6 ноября мужчина на своей машине отправлялся в посадки на территории Александровского лесничества, где пустил под топор 54 живых дерева – 51 ясень и 3 дуба. Жителя задержали с поличным сотрудники лесхоза, которые вызвали полицию. В итоге причиненный ущерб оценили в 883 тысячи рублей.

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, пояснив, что намеревался заготовить дрова для печного отопления. Почему он решил срубить здоровые деревья, а не сухостой, рассказать затруднился, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Материалы дела направили в Павловский райсуд. Максимальное наказание, которое грозит подсудимому, - семь лет лишения свободы.