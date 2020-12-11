В Воронеже «Газель», сдавая назад, насмерть задавила женщину

В пятницу, 11 декабря, на улице Ворошилова недалеко от дома №2 в 12.25 произошла трагедия. 30-летний водитель, управляя автомобилем «Газель», сдавал назад и не заметил женщину, наехав на нее.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Личность погибшей сейчас устанавливают в полиции в ходе организованной по факту ДТП проверки. Сообщатся, что женщине на вид около 60 лет.

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