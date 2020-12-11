В Нововоронеже гаишники помогли водителю завести машину на морозе

Инспекторы ГИБДД помогли водителю "Шкоды" завести машину. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 10 декабря, сотрудники ГИБДД Нововоронежа лейтенант Амир Костоев и старший сержант Андрей Трущенков в рабочее время, проезжая по улице Победы, заметили стоящий автомобиль «Шкода» с открытым капотом. Они поинтересовались у водителя, что случилось.

Мужчина сказал полицейским, что долго пытался завести автомобиль, у него разрядился аккумулятор. Гаишники помогли запустить двигатель. Помощь подошла как раз вовремя - возиться на морозе со сломанным авто крайне неприятно.

Водитель сердечно поблагодарил полицейских и поехал дальше.