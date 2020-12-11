Жителю Воронежской области грозит пожизненный срок за убийство двух человек

Обвиняемый зарезал двух своих приятелей Фото: из архива «КП»

Прокуратура Воронежской области направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, лишившего жизни двух человек. Убийство произошло в марте 2020 года в селе Березовка Аннинского района в ходе совместного распития спиртных напитков обвиняемым и его жертвами. Между мужчинами возникла ссора, один из них взял нож и зарезал двух других. Подозреваемого задержали спустя неделю в Каширском районе.

Уголовное дело рассмотрит Воронежский областной суд. Обвиняемому в двойном убийстве грозит пожизненное заключение в колонии.