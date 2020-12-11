В Воронеже рухнул кран

К счастью, во время падения крана никто не пострадал. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Шилово на улице Острогожской рухнула стрела крана. Железная махина задела припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Фото упавшей стрелы разместили в паблике "Мой и твой Воронеж". Автор поста заметил, что по дороге, где случилось ЧП, дети ходят в школу, располагающуюся неподалеку.

ЧП с кранами в Воронежской области было особенно много в 2015 году. 15 января этого года в Новой Усмани сошел с рельсов башенный кран, погибла 45-летняя крановщица. А 1 февраля в Таловой рухнула на землю кабина. Причина та же - железная махина сошла с рельсов. Тогда погибла 52-летняя женщина, работавшая в кабине. В феврале 2010 года на стройке у воронежской областной больницы стрела упавшего крана убила одного из рабочих. 3 марта 2009 года рухнул кран на пересечении улиц 60 лет ВЛКСМ и Лизюкова. Поднимая груз в восемь тонн, он потерял равновесие и начал заваливаться набок. Сначала кран оперся на стрелу и только потом упал, это смягчило удар. Пострадала 29-летняя крановщица, сидевшая в кабине. Она получила травмы головы и ушиб позвоночника.

В Ростехнадзоре в 2015 году отмечали, что не могут проводить плановые проверки организаций, у которых на балансе есть краны. У них появлялась возможность их делать это только по жалобе либо по факту несчастного случая. Изменилась ли ситуация с тех пор, непонятно.