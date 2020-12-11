В Воронеже закупят оборудование для фотофиксации нарушителей благоустройства

Чиновники нашли средство против жителей частного сектора, захламляющих территорию. Теперь нарушения фиксируют с помощью камер, установленных в машинах, которые периодически курсируют в местах образования свалок бытового мусора. Например, одна из таких свалок постоянно вырастает на улице Матросова. Благодаря фотодоказательствам, удалось наказать штрафами уже несколько человек – все они жители окрестных домов. На первый раз сумма штрафа составляет 1000 рублей, а при повторном нарушении - уже больше.

- В следующем году, в целях недопущения в дальнейшем несанкционированного складирования мусора приобретем оборудование для фотофиксации нарушений непосредственно в управу. Это позволит жестче контролировать ситуацию, - сказал глава управы Ленинского района Сергей Ситников.

Кроме того, на недавнем сходе в частном секторе всем жителям вручили памятки о правилах хранения и утилизации бытового мусора.