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Жителям центра Воронежа из-за поврежденной газовой трубы не дали спать

А в гостинице на улице 20-летия ВЛКСМ "голубое топливо" отключили
Юрий КОЗЛОВ
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Специалисты нескольких газовых служб работают над устранением аварии.

Специалисты нескольких газовых служб работают над устранением аварии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители домов на улице 20-летия ВЛКСМ вторую половину ночи пятницы, 11 декабря, не смогли нормально поспать. Под окнами начали долбить асфальт. Как удалось выяснить "КП", прорвалась газовая труба. И в поисках повреждения пришлось вскрывать еще совсем недавно сделанное дорожное покрытие.

Пока комментарий по этому поводу дали только в управлении ГО и ЧС Воронежа:

- При проведении земляных работ по адресу: улица Пятницкого, 65 сотрудники подрядчика "Воронежгорэлектросети" повредили газовую трубу. Сейчас на месте ЧП работают специалисты "Воронежтехногазсервис", "Горгаза", "Газпромгазораспределение Воронеж". Они ищут место аварии. Пока от газа отключена только местная гостиница.

ЧП