Жителям центра Воронежа из-за поврежденной газовой трубы не дали спать

Специалисты нескольких газовых служб работают над устранением аварии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители домов на улице 20-летия ВЛКСМ вторую половину ночи пятницы, 11 декабря, не смогли нормально поспать. Под окнами начали долбить асфальт. Как удалось выяснить "КП", прорвалась газовая труба. И в поисках повреждения пришлось вскрывать еще совсем недавно сделанное дорожное покрытие.

Пока комментарий по этому поводу дали только в управлении ГО и ЧС Воронежа:

- При проведении земляных работ по адресу: улица Пятницкого, 65 сотрудники подрядчика "Воронежгорэлектросети" повредили газовую трубу. Сейчас на месте ЧП работают специалисты "Воронежтехногазсервис", "Горгаза", "Газпромгазораспределение Воронеж". Они ищут место аварии. Пока от газа отключена только местная гостиница.