В Воронежской области волонтеры доставляют продукты одиноким пенсионерам

.

В Богучарском районе одиноким малоимущим пенсионерам в возрасте от 70 лет волонтеры совместно с отделом соцзащиты населения доставляют продуктовые наборы. Для доставки их адресатам с автотранспортом помог решить вопрос депутат облдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» Александр Пешиков. По его инициативе в районе также был создан добровольческий отряд.

Необходимые продукты уже доставили селянам. Наборы получили пенсионеры, которые проживают в Твердохлебовке, Галиевке, Залимане, Травкино, Богучаре, Радченском, Подколодновке, Журавке, Терешково, Южном и Абросимово.

Всего волонтеры развезли по району 90 продуктовых наборов.

Александр Пешиков напомнил, что 5 декабря во всем мире отмечалась замечательная дата — День волонтеров. Официально название этого праздника звучит так: Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. В российском законе понятие добровольчества появилось не так давно – спустя десять лет.

– Сегодня в волонтерскую работу в нашей стране вовлечены миллионы человек — разных возрастов и профессий, движимых одной целью — помогать. Я бесконечно горжусь, что в их числе — и мои земляки и избиратели, – резюмировал парламентарий.

Он отметил, что в 2020-м непростом году особенно возросла значимость волонтерского движения. Добровольцы бок-о-бок с медиками региона вступили в борьбу с пандемией и оказали поддержку тысячам людей.

По словам парламентария, это не просто помощь пожилым, нуждающимся или больным. Добровольцы стали сегодня для многих символом заботы и участия. Благодаря их поддержке у людей появляется оптимизм и вера в человечность.

Александр Пешков поблагодарил всех, кто в непростое время борьбы с коронавирусом находит в себе силы и теплые слова для ближних.

– Я мысленно пожимаю каждую руку, которая была протянута для помощи. Я от всего сердца благодарю всех, кто своим подвижничеством напоминает нам, что взаимовыручка и умение сострадать — то, на чем держится человеческое общество. Поэтому так важно, сказав «Спасибо!» волонтерам, постараться найти и в себе силы и способность помогать и совместно противостоять нашим общим трудностям», –подытожил Александр Пешиков.

Анна Елисеева