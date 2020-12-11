В Воронеже три дня не будут работать телевизоры и радио

Из-за профилактических работ в первые три дня предстоящей рабочей недели многим воронежцам нельзя будет посмотреть телевизор и послушать радио. Фото: из архива «КП»

14, 15 и 16 декабря с 10.00 до 14.00 нельзя будет посмотреть 20 основных телеканалов воронежцам, получающим сигнал от местной телебашни. Кроме того будут отключены 19 радиостанций: Вести FM, Дети FM, Ди FM, Дорожное радио, Европа Плюс, Маяк, Мелодия-Воронеж, Новое радио, Радио "Комсомольская правда", Радио 7 на 7 холмах, Радио NRJ, Радио Благовестие, Радио Губерния, Радио России, Радио Ударная волна_РАДИО-ЛЮБОВЬ, Радиоканал МИР, Ретро ФМ, Русский хит, Русское Радио. Также нельзя будет увидеть в аналоговом режиме телеканалы СТС, ТНТ4, Ю-ТВ и Дисней.

В Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) объяснили, что в это время на телебашне будут вести профилактические работы.