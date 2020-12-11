В Воронежской области в крупном ДТП ранены двое

с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 10 декабря, около девяти часов вечера на 638 километре дороги "Каспий" в Поворинском районе случилось ДТП, в которое попали сразу три машины.

29-летний водитель "КамАЗа" потерял контроль над своим грузовиком и врезался в стоявший "Рено-Логан", в котором находился 33-летний житель Волгоградской области. Затем во французскую иномарку въехал еще и "БМВ Х5", которым рулил 39-летний москвич. Немецкая иномарка по инерции продвинулась еще вперед и сбила 25-летнего пешехода, жителя Ставропольского края.

с места аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП получили тяжелые травмы водитель "Рено" и 25-летний ставрополец, к несчастью для себя оказавшийся в этот момент на дороге. Обоих отвезли в больницу.

Всего 10 декабря в Воронежской области случилось 129 ДТП. Как всегда, подавляющее большинство аварий произошло в Воронеже - 104. 21 ДТП зарегистрировали в районах области, еще 4 - на федеральных трассах.

Среди 4089 нарушений правил, допущенных сутки, по традиции большинство (2340) - превышение скорости. За сутки задержали 15 пьяных водителей. А на езде на красный свет были пойманы 164 автолюбителя.