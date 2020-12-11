В Воронеже женщина пришла в гости и пырнула ножом в живот хозяина

Посиделки с алкоголем часто до добра не доводят. Фото: из архива «КП»

В Левобережном районе вечеринка, ушедшая в ночь, закончилась настоящим кошмаром. К 30-летнему мужчине, живущему на улице Ростовской, в гости пришли повеселиться соседи. Не обошлось, понятное дело, и без выпивки. 36-летней гостье алкоголь так ударил в голову, что ей показалось, что хозяин нанес ну прямо-таки смертельное оскорбление. Женщина схватила нож и ударила "обидчика" в живот.

Хозяина квартиры отвезли в больницу. Рана оказалась достаточно тяжелой - удар пришелся в левую поясничную область, при этом была задета левая почка.

Гостью, устроившую это кровавое безумие, задержали. В отделе полиции она объяснила свой дикий поступок именно алкогольным опьянением. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас решают вопрос об ее аресте.