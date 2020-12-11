В Воронеже на следующей неделе откроют новую дорогу между улицами Минской и Землячки

Дорогу построили за 2,5 месяца. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Несколько затянулась сдача дороги между улицами Минской и Землячки. Она должна стать альтернативной на время планирующегося строительства Остужевской развязки (к нему собираются приступить после окончания ремонта моста на улице Ленина возле "Работницы").

Ранее намечали сдать дорогу к 10 декабря. Однако, как сообщили в мэрии, работы, активная фаза которых стартовала в октябре, завершат через три-пять дней. Если все пойдет по плану, водители смогут опробовать новую дорогу уже на следующей неделе.

Дорога от Минской до Землячки будет двухполосной. Она проходит вдоль леса недалеко от стихийного пути, накатанного машинами. Там, казалось бы, ее сделать было бы проще, но мешало большое количество коммуникаций. В результате выбрали место, где их меньше.

Длина новой дороги - около километра. Вдоль нее поставят фонари, сделают остановки, оборудуют тротуар. Дорога будет выходить к улице Витрука. Там сделают перекресток со светофором.

Строят трассу специалисты компании "Дорожник". Стоимость работ - около 31 миллиона рублей. Деньги выделяли из областного и городского бюджетов.