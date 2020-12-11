Воронежцы смогут полюбоваться грандиозным звездопадом

За звездным дождем лучше наблюдать в хороший телескоп. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на понедельник, 14 декабря, Международная метеорная организация прогнозирует мощный звездопад — до 150 метеоров в час. Их поток достигнет пика активности в 3.50. Его можно будет наблюдать на темном небе, не освещенным городскими огнями, на всех континентах, кроме Антарктиды. Те, кто едут в дальнюю дорогу на машине, могут остановиться в полях и полюбоваться. Только увлекаться не стоит — в полях сейчас холодно. Гораздо комфортнее будет наблюдать за звездопадом, если у вас есть хороший телескоп.

Астрономы называют этот звездный дождь метеорным потоком Гемениды. Он идет от астероида Фаэтон диаметром около пяти километров, который, как считают некоторые ученые, является вырождающейся кометой.