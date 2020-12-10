Воронежский "Буран" проиграл воскресенскому "Химику"

Матч в Воскресенске получился для "Бурана" очень тяжелым. Равным был только первый период. В нем на гол Переляева на седьмой минуте в большинства своим результативным розыгрышем лишнего ответили "ураганные". У воронежской команды отличился Микулович.

А вот середина игры оказалась провалена. На 27 минуте Дервук опять же в большинстве вывел хозяев вперед, а на 39-й Губин сделал их преимущество в счете еще более убедительным - 1:3. В "Буране" заменили вратаря - вместо Исаева вышел Окоряк. Но это не помогло. После гола Медведева на 45 минуте команды просто доигрывали матч.

У "Бурана" осталось 22 очка. "Ураганные" по-прежнему занимают 24 место. Впереди у "Бурана" матч 12 декабря со "СКА-Невой" в Санкт-Петербурге. Питерская команда сейчас в таблице 14-я с 32 очками в активе. Игра начнется в 17.00.