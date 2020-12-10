В Воронеже без согласования сделали «умный» пешеходный переход с подсветкой

Воронежцы 10 декабря в социальных сетях сообщили, что у остановка «Институт искусств» появился «умный» пешеходный переход. По словам горожан, он сам включается в темное время суток и буквально «ведет» людей. В качестве доказательства автор сообщения выложил видео. По его словам сейчас идет настройка механизма, а полноценно он заработает уже на следующей неделе

Воронежцы даже предположили, что с помощью этой системы будут штрафовать водителей, не остановившихся перед пешеходом.

Вот только позже выяснилось, что указанный объект размещен на опорах без согласования с балансодержателем.

- Поэтому он будет отключен до завершения процедуры согласования. Напомним, что управление дорожного хозяйства администрации Воронежа наделено полномочиями по согласованию работ на улично-дорожной сети, в том числе и на пешеходных переходах. Отметим, что муниципалитет поддерживает инициативны, направленные на обеспечение безопасности людей и готов к конструктивному диалогу, - подчеркнули в мэрии Воронежа.

Ранее в Воронеже возле лицея №3 появился подсвеченный пешеходный переход.