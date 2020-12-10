В Воронежской области за неделю обнаружили 6 активных очагов коронавируса

Некоторые больные с легким течением заболевания не обращаются за медицинской помощью и продолжают работать Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

10 декабря на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что в регионе 11 действующих активных очагов, из них за последнюю неделю зарегистрировано 6.

Ранее мы писали, что быстрее всего растет заболеваемость коронавирусом на пищевых производствах и в ЖКХ.

Инфекцию COVID-19 в организованные коллективы заносят чаще всего бессимптомные носители или больные с легким течением заболевания - они не обращаются за медицинской помощью и продолжают работать.

В то же время за последнюю неделю в регионе отмечается рост ОРВИ на 3%. В 9 районах эпидемиологические пороги превышены за счет взрослого населения: это Воробьевский, Грибановский, Бобровский, Рамонский, Новохоперский, Ольховатский, Эртильский, Таловский и Аннинский. При этом в регионе вакцинировано от гриппа 50,2% населения.