Воронежцы могут отследить, сколько они накопили взносов на капремонт

Воронежцы могут отследить, сколько накопилось взносов на капремонт, на сайте регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Учитывая, что большинство жителей региона начали платить за эту услугу еще в декабре 2014 года, накопиться на счете могло уже достаточно много.

Чтобы отследить сумму взносов на капремонт, уплаченных собственниками квартир и нежилых помещений в том или ином доме, нужно на сайте Фонда войти в раздел «Мой дом», выбрать в поисковой системе интересующий адрес и в подразделе «Информация по дому» нажать кнопку «Собрано взносов». Информация по уплаченным взносам обновляется на сайте ежемесячно – с 25 по 30 число.

Также доступны общие сведения о жилище и технические характеристики конструктивных элементов здания - от фундамента до кровли.

Если зарегистрироваться в «Личном кабинете», то можно будет отслеживать и личные начисления. Собственник сможет также получать квитанции по электронной почте.