В Воронежской области инспекторы помогли починить заглохший автобус с пассажирами

Оказалось, что автобус с пассажирами ехал из Воронеж в направлении поселка городского типа Анна

9 декабря около 20:00 в Панинском районе во время патрулирования старший лейтенант полиции Роман Каменев и капитан полиции Александр Лиходедов заметили на обочине пассажирский автобус с выключенным светом.

Инспекторы увидели водителя, который пытался запустить двигатель транспортного средства. Оказалось, что автобус с пассажирами ехал из Воронеж в направлении поселка городского типа Анна. На ходу фары потухли. После чего заглох и двигатель.

- В течение 20 минут мужчина пытался установить причину поломки и устранить ее, но безрезультатно. Водитель и находившиеся в салоне пассажиры стали замерзать, так как на улице был сильный мороз, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Инспекторы помогли водителю определить причину поломки: возникли неисправности в электрической проводке. Однако неисправность удалось устранить, автобус продолжил путь в пункт назначения.