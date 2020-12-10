МВД России выпустило уникальные открытки с изображением милиционеров в годы Великой Отечественной войны

фото: предоставлено МВД России.

Общественный совет при МВД России выпустил подарочные наборы открыток для родственников милиционеров-фронтовиков «Подвиг солдат правопорядка в годы Великой Отечественной войны». Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы.

Вошедшие в набор архивные снимки рассказывают о милиционерах-донорах, организации партизанского движения, формировании женских отрядов, работе с детьми сиротами, защите железнодорожных и промышленных объектов сотрудниками органами внутренних дел в Великую Отечественную войну.

Каждое изображение рассказывает свою историю. Авторы проекта изучили не один десяток фотографий из архива Центрального музея МВД России. Героев снимков уже давно нет в живых. Но живы их потомки: дети, внуки и правнуки, для которых обрести фотографию предка – значит восстановить недостающие события в своей родословной.

Подарочные наборы передадут родственникам милиционеров-фронтовиков. Остальные комплекты направят в музеи при территориальных органах МВД России и учебные заведения МВД России.