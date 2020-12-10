Воронежцы могут бесплатно стать общественными экологическими инспекторами

Курс обучения будет состоять из десяти видеоуроков. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональном штабе ОНФ (Общероссийского народного фронта) с понедельника, 14 декабря, открывают онлайн-школу общественных экологических инспекторов. Это люди, которые помогают найти нарушения законов, касающихся охраны окружающей среды.

Экологический инспектор может участвовать в проверках, самостоятельно обследовать подозрительные земли и сообщать в профильное министерство о нарушениях.

Обучаться в бесплатной онлайн-школе может любой желающий. Единственное условие — будущему инспектору должно исполниться 18 лет.

После прохождения курса прилежные ученики смогут распознать экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Также онлайн-школа поможет всем слушателям подготовиться к экзамену в региональных органах экологического надзора. Тем, кто его успешно сдаст, выдадут удостоверение государственного образца. Документ будет подтверждать, что гражданин является общественным инспектором и имеет все права, которые дает это звание.

Курс обучения в онлайн-школе будет состоять из 10 видеоуроков. Каждый из них длится 30-40 минут и будет посвящен одному из направлений экологии.

Участники курса узнают, кто такой общественный инспектор, и что он делает, научатся понимать соответствующие законы и вместе с экспертами разберут самые распространенные экологические нарушения. После каждой лекции участникам будут представлены материалы для самостоятельного изучения и небольшое задание для самоконтроля. На курсе будут показаны алгоритмы действий для экологического инспектора.

Для обучения в онлайн-школе необходимо заполнить регистрационную форму: http://ekozabota.onf.ru/eco-school