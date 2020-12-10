Жилищный вопрос изменил людей

Еще 7 лет назад покупатели забирали «то, что есть» и «на что хватит денег». Сейчас потребители стали более требовательны

Начиная с 1968 года, почти треть Воронежа построена Домостроительным комбинатом. Этот застройщик и сейчас реализует основной объём жилья в регионе и задаёт новые тренды в строительстве. Какие именно тенденции сформировались на рынке недвижимости, мы узнали у начальника отдела недвижимости АО «СЗ «ДСК» – Юлии Легконогих.

Начальник отдела недвижимости АО «СЗ «ДСК» – Юлия Легконогих

- Юлия Сергеевна, какие тенденции, сформировавшиеся на рынке недвижимости сегодня, влияют на деятельность застройщиков?

– Еще 7 лет назад покупатели забирали «то, что есть» и «на что хватит денег». Сейчас потребители стали более требовательны. Важно всё – облик здания (все хотят жить в красивых домах), современная отделка, планировка нестандартная, благоустройство, близость соцобъектов. К нам часто обращаются с вопросами: а будет ли в этом новом ЖК школа? А детский сад? А торговый центр?

Еще одним специфическим запросом последнего времени стали видовые характеристики жилья, особенно в центральной части города. Объекты, гарантирующие красивый вид из окна – на историческую часть города, на водохранилище, на парковую зону. Отсюда, кстати, вытекает и еще одна тенденция - спрос на более высокую этажность. Чтобы обзор был как можно более широким. Все чаще к нам приходят клиенты, настроенные на покупку именно на 20-25 этаже, которые желают буквально «жить в облаках».

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