Под Воронежем появится новая лыжероллерная трасса

Через несколько лет панинцы смогут кататься на лыжероллерах в своем райцентре.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В четверг, 10 декабря, во время личного приема губернатора Александра Гусева к нему обратились жители Панинского района. Люди попросили помочь в решении вопроса о создании лыжероллерной трассы в Панино.
Глава области объяснил, что строительство трассы уже запланировали в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующую заявку подали в Министерство сельского хозяйства России. Проект прошел отбор как перспективный. По предварительным данным, деньги на него выделят в 2022 году.