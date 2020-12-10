Под Воронежем появится новая лыжероллерная трасса

Через несколько лет панинцы смогут кататься на лыжероллерах в своем райцентре. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 10 декабря, во время личного приема губернатора Александра Гусева к нему обратились жители Панинского района. Люди попросили помочь в решении вопроса о создании лыжероллерной трассы в Панино.

Глава области объяснил, что строительство трассы уже запланировали в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Соответствующую заявку подали в Министерство сельского хозяйства России. Проект прошел отбор как перспективный. По предварительным данным, деньги на него выделят в 2022 году.