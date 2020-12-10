В Воронеже бесхозные участки теплотрассы в Придонском передадут в муниципальную собственность

Возможно, когда бесхозные участки теплотрассы обретут хозяина, проблем с отоплением в Придонском будет поменьше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 10 декабря, в ходе личного приема главы области губернатор высказался о бесхозных теплосетях в воронежском микрорайоне Придонской. Александр Гусев предложил ускорить передачу их в муниципальную собственность. Причем обслуживание их начать еще до оформления полного пакета документов.

Напомним, 16 ноября отопления из-за многочисленных порывов на бесхозяйных сетях лишились 27 домов в Придонском. Без тепла и горячей воды их жители вынуждены были обходиться более полутора суток. Между тем, к тому времени на улице уже было очень холодно.