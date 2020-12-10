Воронежскую реку Тавровку расчистят в 2022 году

Реку собираются привести в нормальное состояние к 2022 году. Фото: из архива «КП»

В четверг, 10 декабря, на личном приеме губернатора Александра Гусева, проводившегося в режиме видеоконференции, задали вопрос о расчистке русла реки Тавровка. Она протекает по Левобережному району Воронежа и впадает в водохранилище недалеко от Масловки.

Представитель садоводческого товарищества «Отдых» Алексей Колпаков поинтересовался, когда начнут расчищать реку в районе, где она протекает вдоль дач, относящихся к его ведению. Ответ получился более широким.

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер напомнила, что русло Тавровки уже расчищено в районе ее впадения в водохранилище. А проект дальнейших аналогичных работ на русле длиной восемь километров сейчас проходит государственную экспертизу. Если удастся избежать излишней бумажной волокиты, чистить Тавровку начнут в 2021 году, а завершить эту работу планируют в 2022-м.