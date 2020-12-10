В Воронежской области быстрее всего растет заболеваемость коронавирусом на пищевых производствах и в ЖКХ

Ковид в Воронежской области ежедневно обновляет рекорды по суточному приросту заболевших: к 10 декабря это 381 человек (накануне было 380), сообщил региональный оперштаб.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается в секторе ЖКХ - на 60% больше заразившихся, среди работающих в пищевой промышленности - на 76%, работников транспортных узлов - заболевших стало на 56% больше, среди водителей - на 34%, офисных работников - на 27%, среди госслужащих - на 22%.