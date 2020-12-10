В Воронежской области детям не давали положенных бесплатных лекарств

Немало нарушений обнаружили в работе скорых, выезжающих на вызовы к больным детям. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На коллегии в прокуратуре Воронежской области начальник профильного отдела надзорного ведомства Галина Горшкова рассказала о грубых нарушениях в больницах и аптеках региона.

К примеру, были случаи, когда к детям выезжали бригады скорых, а которых был лишь один фельдшер и водителя при том, что на такие вызовы должны спешить хотя бы двое медработников (не считая шофера). Нарушались сроки отправления "неотложек" в путь. Бывало, что медицинские процедуры делали без добровольного согласия родителей. Конкретные медучреждения, где допускали такие нарушения, Галина Горшкова не назвала.

Кроме того, в детских поликлиниках Воронежа детям несвоевременно проводили диспансеризацию, нарушали сроки осмотра мальчиков и девочек "узкими" специалистами.

В Нижнедевицкой районной больницы педиатры не выписывали бесплатные рецепты для детей до трех лет из обычных семей и для ребятишек до шести лет из многодетных. Аналогичные нарушения обнаружили в Хреновской амбулатории Бобровской районной больницы.

А в медучреждениях Грибановского, Калачеевского, Новохоперского, Подгоренского и Репьевского районов области и в Железнодорожном районе Воронежа детям не давали положенных бесплатных лекарств.

В некоторых аптеках не было нужного количества лекарств. Например, в Поворинском районе в аптечном пункте ООО «Гермес» не нашли даже их минимального ассортимента. Похожие нарушения обнаружили в фармацевтических организациях Грибановского, Новоусманского, Семилукского районов области, Левобережного и Советского районов Воронежа.

В образовательных организациях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием детей медицинские кабинеты были плохо оборудованы, в них было мало лекарств, были большие недостатки в организации питания больных ребят, в том числе страдающих сахарным диабетом. Галина Горшкова отметила, что подобные нарушения были допущены в Бутурлиновском районе области, а также Коминтерновском, Ленинском, Левобережном, Советском районах Воронежа.