В Воронежском океанариуме появился дикобраз-альбинос

фото Воронежского океанариума

В Воронежском океанариуме появился необычный обитатель. Коллекция животных пополнилась индийским дикобразом. Выглядит он как обычный собрат с иголками, только… белый.

Альбиносы среди дикобразов встречаются редко. Для рождения белого животного в роду обоих родителей должны встречаться альбиносы. В дикой природе таким экземплярам бывает непросто. Зато в зоопарках и океанариумах «блондины» без проблем доживают до 20 лет и даже приносят потомство.

Воронежскому дикобразику всего год. Альбинос уже прошел карантин, его можно увидеть в экспозиции.

В коллекции океанариума есть и обычный дикобраз - Яша. Оба животных - самцы и не смогут жить на одной территории. Зато по отдельности они прекрасно соседствуют с другими обитателями. Пока белый дикобраз не получил постоянной прописки. Сначала его поселили в вольер с кенгуру, кроликом и шиншиллами. Затем он знакомился с новыми соседями - скунсом, белкой и морскими свинками. Все обитатели мирно уживаются друг с другом.

- Белый дикобраз очень спокойный, дружелюбный по характеру, даже дает себя погладить сотрудникам. Можно подойти, приманить его чем-нибудь вкусненьким: бананом, яблочком, огурцом. Если дикобраз уверен, что человек безопасен, он может позволить погладить по иголочкам, – рассказала старший зоолаборант Хабарова Оксана.