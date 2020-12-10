Воронежский брейкер готовится к Олимпиаде в Париже

фото управления физкультуры и спорта Воронежской области

Воронежский брейк-дансер Сергей Чернышев (известный по нику Bboy Bumblebee) собирается принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом он объявил в соцсетях после сообщений об официальном признании брейкинга олимпийским видом спорта и включении его в программу летних игр.

- Брейкинг официально включен в программу Олимпийских Игр в Париже 2024. А это значит, впереди 3,5 года упорной осознанной работы до новой цели. Вызов принят, - написал Сергей в своем Инстаграме.

Напомним, Сергей Чернышев стал чемпионом III летних юношеских Олимпийских игр-2018, которые проходили в Аргентине.