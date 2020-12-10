Родителей воронежских школьников попросили высказаться о качестве дистанционного обучения

Председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван обратилась к родителям воронежских школьников с просьбой оценить качественного обучения детей и заполнить разработанную общественниками анкету.

Принять участие в проекте может любой родитель независимо от формы обучения его ребенка. Но организаторы ставят цель в первую очередь получить ответы мам и пап о дистанционном обучении в школах, чтобы внести необходимые коррективы. Заполнить анкету можно по этой ссылке.

Участникам опроса нужно будет выбрать место проживания и учебное заведение. После этого предлагается определиться с трудностями, с которыми пришлось столкнуться во время удаленных уроков. Есть как готовый варианты, так и возможность самостоятельно описать свою ситуацию. Также организаторам интересно, в частности, справляется ли ваш ребенок с учебной нагрузкой и какие есть предложения для улучшения процесса.

Напомним, воронежские школьники по желанию могут перейти на дистанционное обучение.