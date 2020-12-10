Дикий ночной дрифт в центре Воронежа разбудил людей и повредил дорогу

Водитель "нарезал кольца", заезжая на "зебру". Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

Жителям домов на улице Ленина недалеко от педуниверситета, привыкшим рано ложиться спать, в ночь на четверг, 10 декабря, не повезло. Они услышали страшный шум, доносящийся с дороги. И увидели иномарку, "крутившую кольца" посреди проезжей части. При этом водитель нарушал все возможные правила: выезжал на "встречку" да еще и на красный свет, пересекал двойную сплошную линию, разворачивался на "зебре".

- Время двенадцать ночи! Это нормально – устраивать дрифт и нарушать все возможные правила? Да еще и так поздно! — написала возмущенная поведением лихача девушка, видимо, живущая в этом районе.

Отметим, что в комментариях, кроме осуждающих откликов есть и посты, скорее всего оставленные любителями подобных забав. В духе: "сами не можете, вот и завидуете". В то же время был и отклик, в котором говорится, что строго говоря, это не дрифт, а "дешевые понты", не требующие особого умения управлять машиной.

В полиции, между тем, объявили о начале проверки этого ночного заезда. Если водителя найдут, ему грозит ответственность сразу по нескольким пунктам административного кодекса.

Кстати, днем 10 декабря в соцсети "Аварии/ДТП/Воронежа" появилось видео, где четко заметно, как сильно такой "рулеж" повредил разметку дороги. По-хорошему надо было бы заставить этого "дрифтера" оплатить ее восстановление.