Воронежская область занимаем восьмое место в ЦФО по числу курильщиков

Число курильщиков в Воронежского снижается с каждым годом, об этом сообщила главврач клинического центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталия Вожова.

Сейчас Воронежская область занимаем восьмое место по числу курильщиков в ЦФО. Курят 23,8% наших земляков.

На базе Центров здоровья работают кабинеты отказа от курения, где можно пройти специальное тестирование для оценки статуса курения и сделать скрининг на определение концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. Специалисты кабинетов дают индивидуальные рекомендации, как бросить курить.

С 1 января по 30 сентября 2020 года кабинеты отказа от курения посетило 2622 человека. Из них половина - 1309 человек - пришли повторно. Доля бросивших курить за этот период составила 11,4% от числа обратившихся в кабинеты отказа от курения.