Воронежская УК заплатит 260 тысяч штрафа за разрушенные оголовки труб в жилом доме

ООО «РЭК Центральный» не смогло добиться отмены постановления Государственной жилинспекции Воронежской области о штрафе за неисполнение предписания. Арбитражный суд принял сторону ГЖИ.

Как рассказали в инспекции, еще в июле состоялась внеплановая, согласованная с прокуратурой, выездная проверка в дом №49 по улице Карла Маркса. В ходе осмотра инспектор обнаружил разрешение кирпичной кладки оголовков дымовентиляционных каналов, что может привести к частичному или полному прекращению тяги и гибели жильцов. ГЖИ выдала УК предписание об устранении выявленного нарушения до 13 октября 2020 года. Но повторная проверка показала, что все осталось по-прежнему.

Тогда инспекция назначила компании штраф в размере 260 тысяч рублей. Именно его и пытался оспорить в суде РЭК.

В ГЖИ добавили, что в случае очередного неисполнения предписания управленцами, инспекция направит в суд иск о понуждении к его исполнению.

Комментируя ситуацию, в УК «РЭК Центральный» рассказали, что частично отремонтировали конструкции, а потом стартовала кампания по подготовке домов к отопительному сезону. И пообещали продолжить ремонт, как только завершат работы в другой многоэтажке. - Дом 49 включен в краткосрочный план капитального ремонта кровли на 2020-2022 год. При демонтаже кровельного покрытия очень велик риск того, что будут задеты и повреждены оголовки. Соответственно, восстанавливать их придется еще раз, но уже после проведения капремонта. И снова за средства жителей, - рассказали в РЭКе.

По данным УК на сегодня задолженность за содержание и текущий ремонт по этому дому составляет более 300 тысяч рублей. При этом тариф не пересматривался собственниками жилья уже 8 лет и составляет 16,05 рублей за 1 квадратный метр общей площади квартиры.