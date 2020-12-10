В Воронеже закончили установку елку на площади Ленина

И вот она нарядная совсем уже готова. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 10 декабря, на главной площади Воронежа завершили установку новогодней елки. Подрядчик уложился в срок - именно к этой дате работы должны были закончить по контракту.

Напомним, елку устанавливали специалисты компании «Горспецремонт». За это им заплатили 1,88 миллионов рублей. Любопытно, что уже, как минимум, пару лет на этих торгах активно пиарится компания «А-Строй», предлагающая свои услуги за одну копейку. При этом в мэрии неизменно указывают, что в этой организации не предоставляют никаких документов, подтверждающих, что елка будет установлена в срок и при соблюдении всех правил техники безопасности.

Отметим, что главная городская елка, которую несколько лет назад помог приобрести пожелавший остаться неизменным меценат, так понравилась городским властям, что менять ее на новую не собираются.

Полюбоваться елкой в новогодние праздники на площадь Ленина пустят. Хотя для большинства горожан она уже и так хорошо знакома. А вот традиционного парада Деда Морозов и новогоднего концерта на этот раз не будет. Причина все та же - эпидемия коронавируса.