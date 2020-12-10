В Воронежской области наблюдается дефицит рабочего персонала

В Воронежской области наблюдается дефицит специалистов в сфере консультирования, страхования, инсталляции и сервиса, а также рабочего персонала. На одну такую вакансию в среднем приходится 1-1,2 резюме. В целом же, по данным hh.ru, на одну вакансию в регионе претендуют пять человек.

Сложнее всего трудоустроиться начинающим специалистам - здесь на одну вакансию приходится 10 резюме. Также большая конкуренция среди представителей сферы искусства, развлечений и масс-медиа - 9,7 резюме на вакансию, а также высший менеджмент - 7,2.

В ноябре 2020 года число вакансий выросло на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го. Чаще всего ищут специалистов в сфере «Продажи» (30% от всех предложений о работе). На втором месте по востребованности - работники «Информационных технологий, интернета, телекома» (13% всех вакансий). На третьем месте - рабочий персонал и работники производств (по 12%).

- Среди соискателей Воронежской области в ноябре наибольшей популярностью пользовались другие сферы. Так, лидером по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты» - это 18% всех соискателей в регионе. На втором месте - «Продажи» (15%), на третьем - «Административный персонал». В целом за ноябрь этого года в регионе было открыто на 7% больше резюме, чем в ноябре 2019-го, - комментирует Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter.