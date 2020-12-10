В Воронеже мужчина может сесть на шесть лет за то, что потратил 6 тысяч с найденной банковской карты

В среду, 9 декабря, в Железнодорожном районе в отдел полиции пришел 36-летний местный житель и рассказал, что у него пропала банковская карта. А вскоре посыпались смс-ки, что с нее снимают деньги. С карты ушли в неизвестном направлении шесть тысяч рублей.

Впрочем, оперативники вскоре гульбу на чужие деньги прекратили. Они изучили записи камер видеонаблюдения в магазинах, где снимали деньги. И выяснили, что их тратил 55-летний воронежец. Мужчину задержали на его рабочем месте и доставили в отдел полиции. В итоге он признался, что нашел карту в маршрутке и решил ею воспользоваться.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.