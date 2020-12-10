Воронежская пенсионерка лишилась 180 тыс, пытаясь защитить их от хакеров

Удаленное мошенничество продолжает процветать. За 9 декабря жертвами дистанционных аферистов стали 12 жителей региона. В общей сложности воронежцы лишились около 400 тыс рублей.

Больше всех потеряла 69-летняя жительница Ленинского района. Под предлогом защиты от сомнительных операций на банковской карте мошенники завладели ее 180 000 рублей пенсионерки.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".