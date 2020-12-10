Ущерб от архитектурной подсветки центра Воронежа оценили в 23,5 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Контрольно-счетная палата Воронежа представила депутатам гордумы отчет о проверке эффективности расходования бюджетных средств в проекте архитектурной подсветки центра города. Оказалось, что при общей красоте он нанес горбюджету ущерб в 23,5 млн рублей (подсветка на исторических зданиях в центре Воронежа обошлась в 90 млн рублей).

Аудиторы обнаружили, что закупали лампы всего у двух фирм, причем у столичной компании они обошлись дороже и были менее качественными, чем у воронежской, которая поставила более энергоэффективные лампы и с пятилетней гарантией. В итоге на 33 из 73 подсвеченных объектов лампы уже перегорели. Ущерб из-за разницы цен составил 21 млн рублей, остальные потери - на обслуживании и эксплуатации.

Помимо экономического ущерба выявили и репутационные потери: на многих зданиях лампы установлены так, что вместо красоты архитектурных элементов подсвечивают водосточные трубы, 4ондиционеры, а также трещины, сомнительные граффити и облупившуюся штукатурку. Причем монтажом занималась фирма, к которой уже не предъявишь требований по ликвидации недостатков за ее счет, поскольку она обанкротилась.