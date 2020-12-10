В Воронеже водитель «Газели» сбил 9-летнего ребенка

9 декабря примерно 16:35 мальчишка решил перебежать дорогу у дома №61 по улице Беговая. Рядом с этим место есть пешеходный переход, однако 9-летний ребенок, вероятно, поленился идти до «зебры» и решил проскочить немного раньше.

В то же время со стороны Московского проспекта в сторону улицы Шишкова ехала «Газель». За рулем отечественной машины был 34-летний мужчина. Он не успел затормозить и наехал на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, ребенка с травмами отвезли с места ДТП в медицинское учреждение. Врачи осмотрели юного пострадавшего и после оказания помощи отпустили домой.