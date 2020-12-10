Синоптики рассказали, когда в Воронеже пойдет снег

У синоптиков есть надежда, что к Новому году уже выпадет достаточно снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские синоптики наконец-то сообщили хорошую новость. Судя по всему, в ближайшие выходные пойдет снег.

- Разрушается и постепенно смещается в сторону Поволжья и Предуралья антициклон, принесший в нашу область морозы на голую землю, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Ему на смену вскоре придут циклоны, которые он сдерживал. Поэтому погода "помягчеет" - потеплеет днем до ноля, ночью до -5 градусов. Вообще вторая половина декабря обещает быть для зимы теплой и с осадками. И уже в эти выходные пойдет снег - пока, правда, он будет только слегка перепархивать. Но есть надежда, что Новый год будет нормальным. То есть, уже со сформировавшимся снежным покровом, пусть и небольшим.

В пятницу, 11 ноября, ночью ожидается - 13 градусов при пасмурной погоде. Днем потеплеет до -3, солнце временами будет пробиваться сквозь тучи.

В ночь на субботу, 12 ноября, вместо восточного подует юго-восточный ветер. По-прежнему будет холодно (около -10 градусов) и пасмурно. Но вот днем уже обещают небольшой снег, и температура уже будет держаться около ноля.

В воскресенье, 13 ноября, ночью уже будет -5. И снова мелкий снег. Он продолжится и днем. Столбик термометра снова установится возле нулевой отметки.