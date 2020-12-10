За сутки в Воронежской области на пожарах погибли три человека

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За минувшие сутки в Воронежской области на пожарах нашли тела трех человек.

9 декабря в 19.04 спасателей вызвали в село Верхний Карачан Грибановского района. Три пожарных расчета тушили огонь, охвативший одну из комнат в частном доме. Сгорели постельные принадлежности и пол. В комнате нашли тело 64-летнего мужчины.

Ближе к полуночи пожарных вызвали в Рамонский район. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23.28 - загорелся дом площадью 60 кв метров в дачном товариществе «Лесная поляна» в Чертовицах. Там нашли труп 53-летнего мужчины.

В шесть утра 10 декабря поступило сообщение о пожаре в Кантемировском районе. Три пожарных расчета тушили комнату в двух квартирном жилом доме в селе Новобелое. Сгорели мебель и телевизор. На пепелище обнаружили труп 69-летнего мужчины.

- Убедительная просьба ко всем, имеющим родственников в сельской местности, особенно пожилых: навестить их, проверить проводку и работоспособность печей, если отопление дровяное. Ну и, конечно, курение в кровати - абсолютное зло, вред во всех смыслах, - отметили в региональном управления МЧС России.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.