Водителю «Инфинити», устроившему смертельное ДТП в центре Воронежа, продлили домашний арест

с места ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Центральном районном суде приняли решение о продлении домашнего ареста 23-летнему воронежцу, устроившему смертельное ДТП 9 октября на улице Софьи Перовской. Теперь он пробудет под домашним арестом до 12 февраля.

Напомним, около 23.00 водитель «Инфинити» выехал на встречную полосу и там врезался в «Фольскваген Пассат». Затем элитную иномарку отбросило на «Тойоту Виш». В ДТП погиб 53-летний пассажир японской иномарки, житель Воронежа. 35-летний водитель «Тойоты» и 20-летняя девушка, ехавшая в «Инфинити», попали в больницу. Оба — также воронежцы.

В отношении 23-летнего водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.