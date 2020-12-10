Под Воронежем фура снесла стоящий грузовик

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которго погиб водитель.

Авария произошла 9 декабря около 16.00 на 510-м километре М-4 «Дон».

По предварительным данным полиции, 42-летний водитель грузового автомобиля «Вольво 67953» с полуприцепом «Трейлер» врезался в стоящий на обочине автомобиль КамАЗ с прицепом. В результате ДТП 45-летний водитель КамАЗа скончался на месте.

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