В Воронеже лидером года признали директора музея и театрального критика

фото с портала vrn-uk.ru

В Воронеже определили лауреатов конкурса «Лидер года-2020». Имена тех, кто внес особый вклад в развитие региона, называют ежегодно с 2009 года. В этом сезоне церемонию провели в ограниченном формате, без зрителей, из-за ситуации с коронавирусом.

В номинации «Культура» победила директор Воронежского литературного музея имени Никитина Светлана Деркачева. Обладателем специального приза стал Бронислав Табачников, известный театральный критик, завкафедрой истории, философии и культуры Воронежского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Статуэтки лауреатам вручили в Доме правительства. Трансляцию церемонии награждения конкурса «Лидер года-2020» покажут по местному телевидению 31 декабря 2020 года и 7 января 2021 года.