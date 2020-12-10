В Воронежской области грузовик сбил насмерть велосипедиста

Полицейские разбираются, нарушал ли правила водитель грузовика. Фото: из архива «КП»

В среду, 9 декабря, в 20.40 случилось смертельное ДТП в селе Шишовка Бобровского района. На улице Большой Советской водитель грузовика «DAF» с полуприцепом «Тонар», 28-летний воронежец, сбил велосипедиста, поворачивавшего налево. 50-летний житель села Шишовка умер на месте ДТП.

Всего 9 декабря случились 123 аварии. Большая часть их, понятное дело, произошла в Воронеже - 98. В районах области случилось 19 ДТП. Еще 6 зарегистрированы на федеральных трассах. В восьми ДТП три человека погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

Из 5895 нарушителей правил, привлеченных к ответственности за сутки, большая часть - любители превышать скорость (их на этот раз 3909). 126 водителей ехали на красный свет, еще 14 сели пьяными за руль.