На Воронежской экотропе появился памятник Красный Скиф

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На Большой Воронежской экотропе, несмотря на происки недоброжелателей, продолжается благоустройство. Недавно организаторы установили на маршруте памятник скифской эпохе. Он представляет собой 11 столбов, которые венчают лошадиные головы.

- Они олицетворяют традиционные коновязи степных народов и их единство. На столбы нанесено барельефное изображение Скифского всадника, образ скопирован с подлинной скифской золотой бляхи, хранящейся в Эрмитаже. Одиннадцать коней, табун летящий с Востока - это месяцы года. А где же двенадцатый месяц? Догадались? На нём скачет Скиф. Всадника можно разглядеть только с одной точки, иначе он растворится среди столбов, как скифы растворились в народах России, - рассказали авторы проекта.

Памятник изготовил известный воронежский скульптор-резчик Александр Ивченко, автор идеи – Алексей Саниев. Место для скульпуры выбрали символическое: здесь на Лысогорсорм могильнике на высоком берегу реки сохранились большой курган и святилище раннего железного века. Помощь в установке тяжелых столбов оказали добровольцы.