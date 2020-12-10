Воронежцам споет Уральский хор

14 декабря в Воронеж приедет Уральский академический русский народный хор. Коллектив представит в филармонии программу «Легенда Урала» - яркие вокальные и хореографические композиции, созданные на основе самобытного уральского фольклора.

Уральский академический русский народный хор появился в июле 1943 года при Свердловской филармонии на базе самодеятельных сельских хоров Уральского края. Первый концерт коллектива состоялся 12 ноября 1944 года, а уже в 1947 году Уральский хор выступил в концертном зале имени Чайковского в Москве.

Выступления Уральского хора с огромным успехом проходили на таких легендарных сценах, как концертный зал «Плейель» (Франция), королевский театр «Друри-Лейн» (Лондон), художественный театр «Мансудэ» (КНДР), Государственный Кремлевский Дворец, Большой театр России и других.

Воронежцы смогут узнать «Легенду Урала» 14 декабря, начало в 19.00.