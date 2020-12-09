Жительница Воронежской области нашла смартфон и украла деньги через мобильный банк

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На скамье подсудимых окажется жительница Борисоглебска. Ее обвиняют в краже денег с чужого телефона через услугу мобильный банк. Об этом рассказали в райсуде 9 декабря.

По версии следствия, 24-летняя местной жительница в середине июня 2020 года днем возле одного из домов по улице Металлистов нашла мобильный телефон «Nokia» и забрала его себе. Дома она обнаружила, что к нему подключен мобильный банк. В течение дня она тайно похитила с банковского счета тремя транзакциями 5000, 3000 и 1420 рублей. При этом деньги предусмотрительно перевела на банковский счет своей несовершеннолетней знакомой.

Но на этом она не остановилась. И кинула еще по 500 рублей на два своих мобильника. А еще 3500 перевела на абонентский номер телефона. Всего она похитила 13920 рублей.

Злоумышленницу вычислили. Возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит наказание от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.